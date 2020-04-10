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شكرا لقرائتكم خبر عن 980 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا و570 في إيطاليا والان مع التفاصيل
الجمعة 10 أبريل 2020
صورة أرشيفية
قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الجمعة، إن المملكة المتحدة سجلت 980 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8958.
إلى ذلك، ارتفعت أعداد الوفيات الناجمة عن الوباء في إيطاليا اليوم الجمعة، بواقع 570 وفاة، بانخفاض عن 610 وفاة في اليوم السابق.
كما انخفضت قليلا أعداد الحالات الجديدة إلى 3951 من 4204 في اليوم السابق.
وتؤكد أحدث حصيلة للأعداد ما يصفه الخبراء بمسرح الحالات الجديدة من الإصابات والوفيات التي لم تعد في ازدياد لكنها لا تنخفضظظظ أيضا بشكل حاد.
وقالت هيئة الحماية المدنية إن أعداد الوفيات منذ تفشي الوباء في 21 شباط/ فبراير، ارتفعت إلى 18849 شخصا، وهو المعدل الأعلى في العالم.
وقفزت أعداد الحالات المؤكدة رسميا إلى 147577 شخصا بما يمثل ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.
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