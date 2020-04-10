شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة الأردنية اليوم، أنها لم تسجل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتستقر الحصيلة عند 372 إصابة. وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت اليوم حوالي 1500 فحص، ولم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا، مبينا في الوقت نفسه شفاء 9 حالات مصابة بالفيروس ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 170 حالة.

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