بالجدول.. الإصابات والوفيات وحالات الشفاء من كورونا بالشرق الاوسط بينها العراق

اعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن حصيلة الإصابات والوفيات وحالات الشفاء من كورونا بالشرق الاوسط من بينها العراق. وادناه الحصيلة بحسب ما نشرته المنظمة:

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