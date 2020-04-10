لجنة نيابية تدين بشدة اغتصاب امرأة معاقة وتطالب بإنزال أشد العقوبات بحق 'المجرمين'

أدانت لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، الجمعة، بشدة "الفعل الإجرامي" الذي قام به عناصر مجرمة ضمن منطقة التون كبري في كركوك باغتصاب امرأة معاقة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتصوير العملية المشينة، فيما طالبت بإنزال أقصى العقوبات بالجناة لمنع تكرار هذه الجرائم التي تنتهك كرامة المرأة ورمزيتها في المجتمع بكافة أطيافها والعمل على حماية المجتمع من الاعمال الخطيرة على أمن واستقرار البلاد.



وأضافت :"اننا إذ ندين ونستنكر بشدة هذا العمل الإجرامي المشين فإننا نطالب القضاء العراقي بإنزال أشد العقوبات وجعلهم عبرة لكل من تسول له نفس المساس بشرف المرأة العراقية التي تواجه ظروفا صعبة في ظل الظروف التي يعيشها العراق وتفشي وباء وذكرت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"أنها تلقت بشكل صادم ومؤلم ومقزز شكوى ومقاطع فيديوية مرفقة معها تثبت عملية اغتصاب قبل أكثر من ثمانية أيام لامرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة التون كبري في كركوك من قبل عدد من المجرمين والذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل محكمة تحقيق التون كبري وتم تنفيذ الأمر من قبل قوات الشرطة وإيداعهم السجن لإحالتهم على محكمة الجنايات المختصة".وأضافت :"اننا إذ ندين ونستنكر بشدة هذا العمل الإجرامي المشين فإننا نطالب القضاء العراقي بإنزال أشد العقوبات وجعلهم عبرة لكل من تسول له نفس المساس بشرف المرأة العراقية التي تواجه ظروفا صعبة في ظل الظروف التي يعيشها العراق وتفشي وباء كورونا عدا المعاناة اليومية في تحمل اعباء احتياجات الأسرة والأطفال وبقية الالتزامات الاجتماعية". ودعت اللجنة، إلى "توفير الظروف المناسبة والعيش الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة وخصوصا النساء بسبب خصوصيتها الاجتماعية ومساعدتها على مواجهة ظروف الحياة بالحد الأدنى من العيش الكريم ".



وأهابت اللجنة السلطات الثلاث بـ "العمل على إصدار توجيهات مشددة واتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار ارتكاب أية أعمال عنف أو اعتداء كان من اي جهة أو فرد وفقا لما يوفره القانون العراقي من حقوق كفلها الدستور".

وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قد طالب في وقت سابق من، اليوم الجمعة، الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بالتحقيق في اعتداء امرأة معاقة في ناحية بردي التابعة لمحافظة كركوك.

وأهابت اللجنة السلطات الثلاث بـ "العمل على إصدار توجيهات مشددة واتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار ارتكاب أية أعمال عنف أو اعتداء كان من اي جهة أو فرد وفقا لما يوفره القانون العراقي من حقوق كفلها الدستور".وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قد طالب في وقت سابق من، اليوم الجمعة، الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بالتحقيق في اعتداء امرأة معاقة في ناحية بردي التابعة لمحافظة كركوك.

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