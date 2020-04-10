صحة الديوانية تقرر طرح التخفيف عن الحظر داخل المحافظة خلال اجتماع خلية الازمة

أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، الجمعة، عن عزمها طرح التخفيف عن الحظر داخل المحافظة خلال اجتماع خلية الأزمة يوم غد.



وأضافت الحسناوي، أنه "سيتم طرح ذلك في اجتماع خلية الازمة المقبل غداً، في مقر قيادة الشرطة".

وقالت مدير الدائرة لمياء الحسناوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد استمرار تسجيل حالات مؤكدة بفيروس كورونا في المحافظات المجاورة اصبح لزاماً التشديد على كافة مداخل محافظتنا لغرض التخفيف عن الحظر داخل المدينة ولو جزئياً".وأضافت الحسناوي، أنه "سيتم طرح ذلك في اجتماع خلية الازمة المقبل غداً، في مقر قيادة الشرطة".

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