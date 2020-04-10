شفاء ثمانية مصابين بكورونا في اربيل

اعلنت دائرة صحة اربيل، الجمعة، عن شفاء ثمانية مصابين بكورونا في المحافظة. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم شفاء ثمانية مصابين بكورونا في المحافظة، بعد ظهور نتائج التحليل المتخبري لهم وكانت سالبة". واضافت ان "المصابين سيغادرون الحجر الصحي".

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