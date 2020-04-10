اعلنت دائرة صحة اربيل، الجمعة، عن شفاء ثمانية مصابين بكورونا في المحافظة.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم شفاء ثمانية مصابين بكورونا في المحافظة، بعد ظهور نتائج التحليل المتخبري لهم وكانت سالبة".
واضافت ان "المصابين سيغادرون الحجر الصحي".
كانت هذه تفاصيل خبر شفاء ثمانية مصابين بكورونا في اربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.