قال الرئيس دونالد ترامب، مساء الجمعة، إن السلطات في الولايات المتحدة أجرت أكثر من مليوني فحص لفيروس كورونا وتعمل حاليا على استراتيجية لإنقاذ حياة الأمريكيين من الوباء.



وأضاف ترامب، خلال الإحاطة اليومية حول الفيروس التاجي، من البيت الأبيض: "أجرينا أكثر من مليوني فحص لفيروس كورونا ونقوم بـ100 ألف فحص بشكل يومي".

وتابع "الكثير من دول العالم يطلبون منا شراء أدوات فحص لفيروس كورونا، ونعكف على إنتاج أجهزة تنفس صناعي ستغطي حاجتنا، وسنساعد الدول الأخرى في ذلك".

وسجلت الولايات المتحدة، الجمعة، 1783 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة تقل قليلا عن تلك المسجلة في اليوم السابق التي بلغت 1973 وفاة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد أن الوباء حصد في الولايات المتحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1783 شخصا أي أقل بـ190 حالة وفاة من اليوم السابقة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" في هذا البلد إلى 16.478 حالة وفاة.



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وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلف إيطاليا التي تسبقها بنحو ألفي وفاة.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال ترامب: "إن بلاده تشهد الآن ذروة انتشار كورونا، وأن الأمريكيين يمضون قدما لهزيمته، في ظل امتلاك الولايات المتحدة أفضل رعاية صحية في العالم"، على حد وصفه.

وأشار الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، إلى وجود علامات مشجعة فيما يتعلق بتصنيع اللقاحات ضد فيروس كورونا، وأن الاختبارات السريرية ستكون قريبا.

وفيما يتعلق بالتأثير الاقتصادي جراء جائحة كورونا في الولايات المتحدة، قال ترامب: "نعمل مع الكونجرس لحماية أصحاب الأعمال الصغيرة الذين تضرروا بسبب الفيروس".

وتوقع خبراء الصحة بالبيت الأبيض أن ما بين 100 ألف و240 ألف أمريكي سيلقون حتفهم في الجائحة حتى إذا تم الالتزام بالبقاء في المنزل.