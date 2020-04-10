أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، تسجيل 17 حالة وفاة و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأفادت الوزارة في بيان بخروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة.

وقال الناطق باسم الوزارة، خالد مجاهد، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ384 متعافيًا.

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وأشار إلى تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 17 حالة.

وتابع أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تمَّ تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تمَّ شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أنَّ 30% منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.