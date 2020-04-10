البيت الأبيض: ترامب وبوتين بحثا كورونا وأسواق الطاقة العالمية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة بشأن فيروس كورونا وأسواق الطاقة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير "ناقش الرئيس ترامب والرئيس بوتين أحدث الجهود لمحاربة جائحة فيروس كورونا والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية. تناول الزعيمان أيضا قضايا هامة ذات اهتمام مشترك."

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