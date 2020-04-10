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منظمة الصحة العالمية تحذر من رفع قيود كورونا قبل الأوان

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منظمة الصحة العالمية

دعت منظمة الصحة العالمية الدول اليوم الجمعة إلى توخي الحذر بخصوص رفع القيود المفروضة لكبح انتشار .

وقال المدير العام للمنظمة تديروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي إن المنظمة تود أن تشهد تخفيفا في القيود لكن في الوقت نفسه "فإن رفع القيود قد يؤدي إلى عودة فتاكة" للفيروس.

وأضاف أن هناك "تباطؤا" في انتشار الوباء في بعض البلدان الأوروبية، لاسيما إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، لكن هناك "تسارعا مقلقا" في الانتشار في دول أخرى، ويشمل ذلك العدوى المجتمعية في 16 دولة أفريقية.

 

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