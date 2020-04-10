انت الان تتابع وفيات كورونا في تركيا تزيد 98 حالة إلى 1006 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الجمعة إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زادت 4747 حالة وتوفي 98 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1006.

وقال الوزير على تويتر إن إجمالي عدد الحالات التي تعافت استقر عند 2423 مع تعافي 281 في الأربع والعشرين ساعة الماضية. وبلغ عدد الاختبارات التي أجريت في ذلك الوقت 30864 اختبارا.

وأضاف أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 47029.