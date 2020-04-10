الجريري: الحالة الصحية للمصاب بكورونا مستقرة وتتلقى العلاج في مشفى بالشحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 أبريل 2020

الخليج 365 - المكـلا

قال وكيل وزارة الصحة مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري إن الحالة الصحية للمصاب بفيروس كورونا مستقرة ونتعامل معه في أحد مشافي مدينة الشحر. وأضاف الجريري في تصريح لقناة العربية الحدث أن الكادر الطبي اكتشف الحالة مبكرا وأبلغ عنها وتم التدخل من قبل فريقنا الصحي.

وأشار إلى أن الهيئات الصحية تتعامل مع الحالات المخالطة من يوم أمس، ومن خلال تسجيل بيانات الحالات من المخالطين والوصول إليهم عبر فرق الاستجابة السريعة.

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وقال الجريري لدينا مجموعة أجهزة التنفس الصناعي ولدينا كوادر طبية مدربة ولدينا فرق استجابة سريعة وهناك فرق جديدة سوف ندخلها للمدينة إضافة للفرق المتواجدة سابقا.

وتابع "نحن في حضرموت لدينا سلطة متفاعلة جدا ولدينا محافظ واعي وذكي ويعرف كيف يتعامل مع الإجراءات في هذا الجانب ومنذ شهرين ونحن مع السلطات المحلية والأمنية بالمحافظة نعمل يدا بيد".