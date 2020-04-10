21 وفاة و95 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 أبريل 2020

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سجلت الجزائر، اليوم الجمعة، 21 وفاة و95 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالوباء إلى 256 وعدد الإصابات إلى 1771.



وأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، جمال فورار، شفاء 405 أشخاص بواقع 126 في محافظة البليدة (أكبر بؤر الفيروس)، و133 في العاصمة، في وقت لم تسجل 26 ولاية أي إصابات جديدة“، علمًا بأن وباء ”كوفيد 19“ طال 46 محافظة جزائرية.

وأفاد فورار أن ”المصابين يخضعون للعلاج بعقار (الكلوروكين)“ في وقت واصلت فيه أجهزة الأمن توقيف آلاف الأشخاص وحجز ما يقارب 4 آلاف مركبة تورط أصحابها في اختراق تدابير الحجر الصحي وقواعد حظر التجوال.