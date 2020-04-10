الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة: لا إصابات بـ"كورونا" في أوساط اللاجئين السوريين في لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، مساء اليوم الجمعة 10 أبريل/نيسان، إنه لا إصابات بـ"كورونا" في أوساط اللاجئين في لبنان.

أوضحت الناطقة باسم ​مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين​ في ​لبنان​ في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه حتى هذا التاريخ، واستناداً إلى الأدلّة المتاحة، لم يتم التأكيد على أي إصابات بمرض كوفيد-19 في أوساط اللاجئين السوريين في لبنان.

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وقالت أبو خالد: "المفوضية عززت تدابير التأهب والوقاية والاستجابة بشكل عام، من أجل مراعاة صحة اللاجئين والعاملين في المجال الإنساني، الذين يعملون من أجلهم في جميع أنحاء البلاد". وتابعت بقولها "تعمل الأمم المتحدة، بما في ذلك المفوضية، بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية المعنية لدعم توسيع القدرات الحالية في المستشفيات والعناية المركزة، بحيث يمكن علاج جميع المصابين بفيروس كورونا، الذين يحتاجون إلى العلاج في الوقت المناسب دون خلق تنافس على الرعاية بين الأفراد، من المهم أن يكون هناك استجابة واحدة منسقة، بقيادة الحكومة ونحن نتعاون جميعا لتحقيق هذه الغاية".

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن المفوضية تنسق بشكل وثيق للغاية مع الحكومة اللبنانية، لوضع خطة استجابة اللاجئين وأنشطتهم في الخطة الوطنية بقيادة الحكومة".

وأردفت "نحن بصدد تطوير إجراءات للعزل إذا ظهرت أي حالة في مخيمات اللاجئين العشوائية أو الملاجئ الجماعية حيث يعيش اللاجئون بالقرب من بعضهم البعض أو بأعداد أكبر، وكذلك بالنسبة للحالات التي تتطلب دخول المستشفى، ومن أجل عدم الضغط على العدد الحالي المحدود من الأسرة في المستشفيات، فإننا ننشئ قدرة إضافية".

ولفتت أبو خالد إلى ان المفوضية بدأت على الفور وفي وقت مبكر في العمل منذ أكثر من شهر مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والشركاء في المجال الإنساني، بشأن تدابير الوقاية وخطة للاستجابة في حالة وصول الفيروس إلى مجتمع اللاجئين.

وأضافت قائلة: "بدأنا العمل على رفع مستوى الوعي والإعلام الجماهيري على مستوى المجتمع والفرد ونواصل القيام بذلك، لقد بدأنا بالفعل بتوزيع مواد النظافة الصحية وهذا مستمر".