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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. إحالة 129 من مخالفي الحجر الصحي للنائب العام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
أحالت الجهات الأمنية في الإمارات 129 شخصا من مخالفي الحجر الصحي إلى النائب العام لعدم تقيدهم والتزامهم بالمدة المحددة التي حددتها جهات الاختصاص لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة أنباء الإمارات ”وام“.
كانت السلطات الصحية في دولة الإمارات العربية أعلنت، فجر اليوم الجمعة، تسجيل وفاتين، و331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال مكتب الاتصالات التابع لحكومة الإمارات، في تغريدة على تويتر، إن شخصين أحدهما آسيوي والآخر عربي توفيا من تداعيات الإصابة بكورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 14 حالة.
وأضاف المكتب أنه تم الكشف عن 331 إصابة جديدة بالفيروس، بعد إجراء أكثر من 40 ألف فحص خلال اليومين الماضيين، وبذلك يبلغ عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 2990 حالة.
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