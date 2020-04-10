الفرزلي: أتمنى أن يصل دياب إلى وقت يكون فيه عابراً للطوائف

أشار نائب رئيس ​مجلس النواب​، ​إيلي الفرزلي​، إلى أنه "لا يعتقد أن ​رئيس الجمهورية​ يقبل بإستمرار الوضع هكذا"، بالنسبة إلى التعيينات التي حصلت يوم أمس في ​مجلس الوزراء​.

ولفت الفرزلي، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "رئيس الوزراء ​حسان دياب​ أفاد بأن مجلس الوزراء هذا عابر للطوائف"، متمنياً أن "يصل دياب إلى وقت يتمكن فيه من أن يكون عابراً للطوائف".

كما نوّه حيال عدم اعتراض الوزراء الأورثوذوكس المتواجدين في الحكومة على عدم استبدال مقعد الروم الأرثوذكس للمفتّش المالي في التفتيش المركزي بالمقعد الماروني الّذي عُيّن فيه مخايل جرجس فياض، بأن "هناك علامة استفهام مع هؤلاء الوزراء".