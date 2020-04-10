وصول أكثر من 250 طبيباً كوبياً إلى أنغولا للمساهمة في مكافحة كورونا

افادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية عن "وصول أكثر من 250 طبيباً كوبياً إلى لواندا لمساعدة السلطات الأنغولية في مكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد"، ولدى وصولهم على متن ​طائرة​ تتبع شركة الطيران الوطنية الأنغولية، وجد الأطباء الكوبيون في استقبالهم ​ممثلين​ لسلطات البلاد والسفيرة الكوبية. وحتى اليوم، سجلت ​أنغولا​ التي يوجد نظامها الصحي في وضع سيء 19 اصابة مؤكدة وحالتي وفاة بكوفيد-19. وأعلن الرئيس جواو لورنسو حال طوارئ حتى 25 نيسان، لتقليص التنقلات والاجتماعات والأنشطة العامة بشكل كبير.

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