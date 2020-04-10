أوضحت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، في حديث تلفزيوني، ما أعلنته عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن ان الإعلام المسؤول يبقى على مسافة من المسؤول في زمن كورونا، مشيرة إلى أن الجسم الإعلامي يلعب دوراً كبيراً في هذه المعركة، حيث يغطي الحدث ويعرض نفسه للمخاطر.
ولفتت عبد الصمد إلى أن دور وزارة الإعلام توعوي وتشاركي وتنظيمي والإعلام مسؤولية أولاً، معتبرة أنه " من الضروري أن نبدأ بأنفسنا ونترك مسافة للتباعد بين الصحافيين والمسؤولين".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الصمد: من الضروري أن نبدأ بأنفسنا ونترك مسافة للتباعد بين الصحافيين والمسؤولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.