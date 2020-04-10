عبد الصمد: من الضروري أن نبدأ بأنفسنا ونترك مسافة للتباعد بين الصحافيين والمسؤولين

أوضحت وزيرة الإعلام ​منال عبد الصمد​، في حديث تلفزيوني، ما أعلنته عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن ان الإعلام المسؤول يبقى على مسافة من المسؤول في زمن ​كورونا​، مشيرة إلى أن الجسم الإعلامي يلعب دوراً كبيراً في هذه المعركة، حيث يغطي الحدث ويعرض نفسه للمخاطر.

ولفتت عبد الصمد إلى أن دور ​وزارة الإعلام​ توعوي وتشاركي وتنظيمي والإعلام مسؤولية أولاً، معتبرة أنه " من الضروري أن نبدأ بأنفسنا ونترك مسافة للتباعد بين الصحافيين والمسؤولين".