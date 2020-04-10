فهمي: السماح استثنائياً للسيارات ذات اللوحات العمومية بالعمل يومي الأحد في 12 و19 نيسان

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أصدر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي القرار رقم 537، بتاريخ 10/04/2020، يتعلق بتعديل القرار رقم 479 تاريخ 05/04/2020، والذي يقضي بالسماح استثنائياً للسيارات ذات اللوحات العمومية بالعمل يومي الأحد في 12 و 19 نيسان 2020.
تجدر الإشارة إلى أن القرار رقم 479 يتعلّق بتوقيت سير السيارات والشاحنات والدراجات النارية حسب أرقام لوحات تلك المركبات، على نحو قيّد حركة تلك الحاملة للوحات المفردة (أي تلك التي تنتهي أرقامها برقم مفرد) بأيام الإثنين والأربعاء والجمعة، أما المركبات الحاملة للوحات مزدوجة (أي تلك التي تنتهي أرقامها برقم مزدوج) فقد قيّد سيرها بأيام الثلاثاء والخميس والسبت.
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