أعلنت بلدية برجا، في التقرير السابع عشر الصادر عن لجنة الصحة التابعة لخلية الأزمة، أنه خلال ال 24 ساعة الماضية، من الساعة 8 مساء 09/04/2020، إلى الساعة 8 مساء 10/04/2020، تم تسجيل حالة جديدة مثبتة مخبريا، وأن عدد حالات الشفاء 4 حالات، وعدد حالات الوفاة حالة واحدة، أما العدد الحالي للمرضى المثبتين مخبريا، فهو 11 حالة، والعدد الإجمالي للحالات المسجلة 16.
وأشارت إلى أننا "ننتظر نتيجة 3 حالات مخالطة، ونتابع المحجورين سابقا، لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر، لما فيه مصلحة الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية برجا: تسجيل حالة جديدة بفيروس كورونا مثبتة مخبريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.