تعزيزات أمنية وصلت إلى بشري لمواكبة تنفيذ قرار عزلها

ذكرت معلومات صحفية أن تعزيزات من قوى الأمن وصلت إلى بشري، لمواكبة تنفيذ قرار البلدية بعزل بشري اعتبارا من صباح غد ولغاية صدور نتائج 800 فحص كورونا ستجرى غدا ويوم الإثنين المقبل.
وكان رئيس بلدية بشري فريدي كيروز، قد أعلنـ بعد ظهر اليوم، "إقفال بشري ابتداء من السادسة صباح غد، وبالتالي سيمنع الدخول إليها والخروج منها، وسيجرى غدا 500 فحص PCR والاثنين 300 فحص. وفي ضوء النتائج، يتخذ القرار بالإبقاء على منع الدخول والخروج أو عدمه".
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