AFP: عدد الوفيات في العالم جراء فيروس كورونا تخطى الـ100 ألف

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن "عدد الوفيات في العالم جراء فيروس كورونا المستجد تخطى عتبة المئة ألف".
وفي وقت سابق، أشار مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن "العديد من الدول الأوروبية تشهد تراجعاً بعدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منوّهاً بأن "الفيروس ينتشر في مناطق أخرى".
وشدد غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا، على ضرورة الحذر "ومواصلة الصرامة في تطبيق التباعد الاجتماعي"، لافتاً إلى أن "تراجع الإصابات وقلة الحاجة للعناية الفائقة مؤشرات جيدة".
كما أعرب عن قلقه من "تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين العاملين بالقطاع الصحي"، مفيداً ببروز "حالة جديدة من إيبولا قبل يوم من إعلان الكونغو خالية من المرض".
وحذّر غيبريسوس "من عودة الوباء في حال التسرع برفع الحجر المفروض"، مفيداً بأن "الفيروس سبب لنا الهلع لكن يجب دعم أنظمتنا الصحية".
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