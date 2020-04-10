أشار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى أنه "سنتجاوز بعون الله كل التحديات، وستقام الصلوات في المساجد والكنائس قريباً، وستعود الحياة للشوارع والأسواق وسيعود العمال إلى مصانعهم بعد القضاء على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وحيّا الملك عبدالله الشعب الأردني، في كلمةٍ وجهها لهم، مؤكداً أنهم "كبار لانهم يحققون الإنجازات العظيمة في أصعب الظروف".
بالتوازي، أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، لافتاً إلى أن "فرق التقصي أجرت اليوم ما يزيد عن 1500 فحص في البلاد وكانت سليمة".
ولفت جابر إلى أن "التزام المواطنين بحظر التجوال كان جيدا"، منوّهاً بأن "الزيادة في الالتزام ستسرع بعودتنا إلى حياتنا الطبيعية". كما أكد شفاء 9 حالات جديدة 3 منها في مستشفى الملك المؤسس، و6 منها في مستشفى الأمير حمزة".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الأردنية تؤكد عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.