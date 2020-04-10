السلطات الأردنية تؤكد عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا

أشار العاهل الأردني ​الملك عبدالله​ الثاني، إلى أنه "سنتجاوز بعون الله كل التحديات، وستقام الصلوات في المساجد والكنائس قريباً، وستعود الحياة للشوارع والأسواق وسيعود العمال إلى مصانعهم بعد القضاء على ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وحيّا الملك عبدالله الشعب الأردني، في كلمةٍ وجهها لهم، مؤكداً أنهم "كبار لانهم يحققون الإنجازات العظيمة في أصعب الظروف".

بالتوازي، أعلن ​وزير الصحة​ الأردني سعد جابر، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، لافتاً إلى أن "فرق التقصي أجرت اليوم ما يزيد عن 1500 فحص في البلاد وكانت سليمة".

ولفت جابر إلى أن "التزام المواطنين بحظر التجوال كان جيدا"، منوّهاً بأن "الزيادة في الالتزام ستسرع بعودتنا إلى حياتنا الطبيعية". كما أكد شفاء 9 حالات جديدة 3 منها في مستشفى الملك المؤسس، و6 منها في مستشفى الأمير حمزة".