عدد ضحايا كورونا يصل إلى 13197 في فرنسا وحصيلة الإصابات تتجاوز الـ90 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد تجاوز الـ 90 ألف شخص، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 13197 حالة.
ويوم أمس، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد الوفيات في دور رعاية المسنين قفز بنسبة 52 بالمئة خلال اليومين الأخيرين.
كما تم تسجيل ارتفاع في عدد المصابين بفيروس كورونا، بواقع 4799 إصابة ليبلغ العدد الإجمالي 117 ألفا و749 حالة.
مع ذلك، أكدت الصحة الفرنسية انخفاض عدد المصابين في أقسام العناية المركزة في البلاد بواقع 82 حالة أو 1.1%، فيما يبلغ عدد المصابين بكورونا في العناية المركزة حاليا 7066 شخصا.
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