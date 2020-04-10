عمدة موسكو: فرض نظام بتصاريح في المدينة لدعم العزل الصحي

أعلن عمدة ​موسكو​، ​سيرغي سوبيانين​، عن فرض نظام التصاريح في المدينة، اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، ضمن إجراءات مواجهة وباء ​كورونا​.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 1786 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة العامة إلى 11917 حالة.

ولفتت السلطات الى ان "الإصابات الجديدة، التي وصلت نسبة زيادتها اليومية إلى 17,6%، رصدت في 57 منطقة روسية، معظمها في العاصمة موسكو، حيث تم اكتشاف 1124 حالة جديدة لتبلغ الحصيلة 7882".

وكشفت ان "18 وفاة سجلت خلال اليوم الماضي، 12 منها في موسكو، لترتفع الحصيلة في البلاد إلى 94".