الصحة الكويتية: لتبرع المتعافين من كورونا بدمائهم لمعالجة المصابين بالفيروس

دعا وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، المواطنين الذين تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، "للتبرع بدمائهم للاستفادة من البلازما في علاج المصابين بالفيروس".
وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لفت الصباح إلى أنه "ثبت طبياً إيجابية هذا العلاج، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته".
وكانت السلطات الإيطالية أعلنت قبل يومين أول حالات الشفاء من كورونا عبر علاج بلازما الدم، قبل أن تبدأ تركيا بدورها تجربة العلاج بالبلازما المناعية لمواجهة الفيروس.
وشهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الكويت تراجعاً عبر تسجيل 83 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 993 حالة.
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