وزير الصحة التركي: جميع الولايات والمدن التركية معرضة لخطر وباء كورونا

أكد ​وزير الصحة​ التركي فخر ​الدين​ قوجه في ​مؤتمر​ صحافي، بشأن تطورات وباء كورونا أن "​فيروس كورونا​ يهدد جميع الفئات العمرية وليس كبار السن فحسب"، منوّهاً بتسجيل "98 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 1006 وفاة".

وكشف قوجه ان "عدد المتعافين من فيروس كورونا في ​تركيا​ وصل إلى 2423 شخصاً"، معتبرا ان "أقسام العناية المكثفة لدينا من أحسن المراتب في ​أوروبا​"، مشددا على ان "احترام الاجراءات الوقائية يساهم بالحد من انتشار الفيروس".

ولفت قوجه الى ان "جميع الولايات والمدن التركية معرضة لخطر وباء كورونا"، مؤكدا ان "لدينا جيش مكون من أكثر من مليون و61 ألف عامل في ​القطاع الصحي​ وهو في خدمة أبناء الشعب التركي".