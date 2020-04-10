أشار المتحدث باسم ​البيت الأبيض​ جود دير، إلى أن "الرئيس الأميركى ​دونالد ترامب​ تحدث مع نظيره الروسى ​فلاديمير بوتين​، بشأن ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" وأسواق الطاقة". ولفت دير إلى أن "ترامب ناقش مع بوتين أحدث الجهود لمحاربة جائحة فيروس كورونا، والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية"، منوّهاً بأن "الزعيمان تناولا أيضاً قضايا هامة ذات اهتمام مشترك." بالتوازي، أفادت خدمة الصحافة في الكرملين بأن الرئيسان "تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في سوق النفط العالمية، بما في ذلك الاتفاق ضمن إطار أوبك حول خفض حجم الإنتاج من أجل استقرار أسعار النفط العالمية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب بحث مع بوتين أسواق الطاقة العالمية وجهود مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.