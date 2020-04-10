تسجيل 570 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية عن تسجيل 570 حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع أمس الخميس حيث سجلت 610 حالات.
وأشارت إلى انخفاض للحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 3951 حالة اليوم مقابل 4204 حالات أمس.
وانخفض كذلك عدد المصابين في أقسام العناية المركزة من 3605 أشخاص إلى 3497، ولذلك لليوم السابع على التوالي.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في إيطاليا 18849 شخصا، وإجمالي الإصابات 147 ألفا و577 حالة.
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