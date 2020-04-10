الصحة العراقية: تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحالة وفاة واحدة.
ولفتت الوزارة إلى أن حالات الإصابة توزعت على محافظات بغداد والنجف والسليمانية وأربيل ودهوك وديالى وواسط وذي قار والبصرة والمثنى وصلاح الدين".
كما نوّهت بأن "حالة الوفاة من العاصمة بغداد"، مشيرةً إلى أنها "فحصت 1785 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان العراق".
وشددت الوزارة على أن "إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 1279 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 70 حالة، وبلغت حالات الشفاء 550".
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