ترامب: نتوقع أن نسجل أقل من 100 ألف حالة وفاة بجانحة كورونا

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى أن "هناك علامات واضحة على نجاح خطتنا لإنقاذ الارواح"، متوقعاً أن "تسجل بلاده أقل من 100 ألف حالة وفاة في جانحة كورونا الحالية".

وفي مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأميركية لمواجهة كورونا، أفاد ترامب بأن "هناك ألف مستشفى جاهزة، ومستعدون لتجهيز ألف مستشفى أخرى لمواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد 19".

كما نوّه بأن "التراجع الطفيف في أعداد الإصابات ربما يظهر أننا اقتربنا من حال الذروة".