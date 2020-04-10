أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن "هناك علامات واضحة على نجاح خطتنا لإنقاذ الارواح"، متوقعاً أن "تسجل بلاده أقل من 100 ألف حالة وفاة في جانحة كورونا الحالية".
وفي مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأميركية لمواجهة كورونا، أفاد ترامب بأن "هناك ألف مستشفى جاهزة، ومستعدون لتجهيز ألف مستشفى أخرى لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
كما نوّه بأن "التراجع الطفيف في أعداد الإصابات ربما يظهر أننا اقتربنا من حال الذروة".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: نتوقع أن نسجل أقل من 100 ألف حالة وفاة بجانحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.