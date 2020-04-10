اعلنت السلطات الصحية في بريطانيا عن "تسجيل 980 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا والإجمالي بلغ 8958 وفاة".
ويوم أمس أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 765 حالة وفاة جديدة إثر إصابتها بفيروس كورونا.
من جهة اخرى، أعلن المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه بدأ رحالة التعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدًا أن الحالة المعنوية لرئيس الوزراء جيدة، بعد أن تم نقله من العناية المركزة.
وأوضح المتحدث، أن جونسون سيتلقى الرعاية الطبية من فريقه، مشيرًا إلى أنه لن ينتقل إلى المقر الريفي الخاص برئيس الوزراء.
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