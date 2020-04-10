بوتين يحذر من تحميل كورونا مسؤولية الإخفاق بحل مشاكل الاقتصاد الوطني

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من محاولات تحميل فيروس كورونا المسؤولية عن إخفاقات المسؤولين في حل المشكلات التي تواجهها بعض قطاعات الاقتصاد الوطني.
وشدد بوتين، خلال اجتماع حول تطوير قطاع الصواريخ الفضائية، على أنه "من الواضح أن مكافحة عدوى كورونا تحمل معها تغييرات في حياة البلاد وفي اقتصادنا عموما، وفي عمل وكالة الفضاء الفدرالية الروسية خاصة"، مشدداً على أن "هناك ما أود أن أحذركم منه، وهو وسواس تحميل كورونا المسؤولية عن المشكلات الكثيرة التي ما زالت بانتظار حلها، وكل أوجه القصور، ولا يزال عددها كبيرا أيضا".
كما نوّه بأن "ملاحظته هذه لا تقتصر على أداء وكالة الفضاء وحدها، بل تخص جميع قطاعات الإنتاج وأصناف النشاطات الاقتصادية في روسيا"، آملاً أن "يصل كلامه هذا إلى آذان الذين يعنيهم هذا الأمر".
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