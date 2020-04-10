شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء والى: مبادرات شبابية لتعويض غياب عمال النظافة بقرية المعتمدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب علاء والى، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أن جزء من قرية المعتمدية والتى تم إعلان فرض الحجر الصحى عليها كان يشغل فيه مهام جمع القمامة وفرزها، ولكن محافظ الجيزة كان قد اتخذ قرار قبل فرض الحجر بالصدفة بأسبوع بمنع جمع القمامة بهذه المنطقة وهو ما لا يشكل أزمة وفى نفس الوقت يحمى الأهالى من فرص التقاط العدوى بفيروس كورونا.

ولفت "والى"، أن هناك عددا ليس بقليل من القرية يعمل ضمن منظومة عمال النظافة بمحافظة الجيزة، ولكن مع فرض الحجر اضطروا للغياب عن مواقع عملهم، ولكن ظهرت مبادرات مجتمعية من الشباب بشكل فردى فى المناطق التى كان يشغلها هؤلاء العمال لجمع القمامة لتعويض غيابهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأمور استقرت بالقرية فى الوقت الحالى والأهالى التزمت منازلها للحد من انتشار الفيروس والعزل الصحى بعد ظهور حالات إصابة بالقرية.

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وكانت قد واصلت محافظة الجيزة مجهودات التطهير والتعقيم لشوارع قرية المعتمدية بمدينة كرداسة في إطار الإجراءات الوقائية التي تنفذها المحافظة للحفاظ علي سلامة المواطنين ومكافحة تفشي فيروس كورونا، حيث دفعت المحافظة وحدات مكافحة الذباب والناموس، وكذلك بفرق الطب البيطري للتطهير والتعقيم لشوارع ومنازل ومحلات القرية.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على المتابعة الدورية لقرية المعتمدية بمدينة كرداسة للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لفيروس كورونا حفاظا على سلامة أهالى القرية وتلبية احتياجاتهم والاطمئنان على تقديم جميع الخدمات لأهالى القرية.