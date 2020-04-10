شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب تبحث أونلاين مواجهة كورونا وتوصى بزيادة الخطوط للتبيلغ عن الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أول تفعيل للفيديوكونفرانس داخل البرلمان المصرى، عقدت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، إجتماع موسع لها أونلاين لمناقشة رؤيتها حول الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19" لاسيما فيما خص قطاع الإتصالات والوسائل الإليكترونية واللوجيستيه التي يمكن استخدامها لتسهيل التعاملات بين المواطنين، وفي مقدمتها التوصية بزيادة الخط الساخن لوزارة الصحة.

وأكدت اللجنة البرلمانية في تقريرها الذي رفعته إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان في ضوء دعوته للجان البرلمانية الـ25 متابعة الوضع الصحي الحالي بعد ظهور فيروس كورونا المستجد ودراسة ما يحال للجان من شكاوي مقدمة من النواب والمواطنين والمقترحات ذات الصله والإجراءات المقترح إتخاذها لمساعدة الفئات الأكثر ضرراً من تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة خاصة العماله غير المنتظمة، أنها عقدت إجتماعاً برئاسة النائب أحمد بدوي وبحضور أعضاء اللجنة عبر آلية (الفيديو كونفرانس) استعرضت فيه الخطاب الوارد من الأمين العام للبرلمان المستشار محمود فوزي في شأن توجيهات رئيس البرلمان.

وثمنت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال إجتماعها دور وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مواجهة المشاكل التي طرأت في كافة القطاعات التابعة للوزارة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مشدده علي أهمية زيادة خطوط الخط الساخن لوزارة الصحة لاستقبال استفسارات المواطنين والإبلاغ عن حالات الإصابة فيروس كورونا، بالإضافة إلي توصياتها بأهمية تيسير إجراءات تسليم (السيم كارت) لطلاب المدارس عن طريق توفير موظفين للمبيعات في الإدارات التعليمية للحصول علي الشريحة بسهولة من أقرب إدارة تعليمية أو مدرسة.

وحسب التقرير البرلماني للجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي حصلت عليه ”الخليج 365”، أوصت بتوفير الإتاحة المجانية للمواقع الإليكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لاستكمال وتيسير العملية التعليمية عن بعد، بهدف عدم تحميل أولياء الأمور أعباء مادية إضافية لاسيما في ظل هذه الظروف.

وشددت لجنة الإتصالات علي أهمية توفير عدد أكبر لماكينات الصراف الآلي بمكاتب البريد وتعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية لضمان عدم التزاحم وخاصة في فترات صرف المعاشات ومد فترة العمل بالمكاتب لضمان عدم التزاحم والحد من التكدسات.

ولم يخلو إجتماع اللجنة البرلمانية من التأكيد علي ضرورة دعم جيش مصر الأبيض ويشمل (الأطباء والتمريض والمعاونين) عن طريق شبكات المحمول الأربعة مشددة علي أهمية تقديم كافة التسهيلات وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لدعمهم وتوفير خدمات مميزة لهم.

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كما طالبت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بموافاه اللجنة بتقرير أسبوعي من قبل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتضمن نشاط الوزارة والجهات التابعة لها، وما تم إتخاذه من إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحول الرؤية القانونية لتفعيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لآلية "الفيديو كونفرانس" في إجتماعاتها، أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، لـ"الخليج 365"، صحة استخدام هذه الآلية في انعقاد اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان لمناقشة القضايا الملحة علي جدول أعمالها، موضحاً أنها آليه ذهبت إليها اللجنة لضمان استمرار عملها، دون أي تعطيل لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ويشير أستاذ القانون الدستوري الدكتور صلاح فوزي، إلي فاعليه استخدام "التابلت" التي تسلمه النواب منذ بدايه الفصل التشريعي الخامس، في تسهيل مهمة عقد إجتماعات اللجان بـ"الفيديو كونفرانس"، مؤكداً أنه أمر غير مكلف فكل ما يحتاجة استخدام هذه التقنية "تابلت" مزود بكاميرا، ومايك، بالإضافة إلي سرعه انترنت فائقة حتي لا يتم قطاع الإجتماع، علي أن يسبق ذلك تدريب للنواب علي التعامل مع هذه الآليه.

ويوضح فوزي، أن انعقاد اللجان البرلمانية باستخدام "الفيديو كونفرانس"، يجري في الواقع الافتراضي، ومقره يكون موقع الأدمن لإجتماع "الفيديو كونفرانس" فإذا كان رئيس اللجنة هو الأمن فيظل متواجدأً في مجلس النواب.