شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق فى شهر رمضان لمنع رفع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب بسام فليفل، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان، وضرورة توفير كافة السلع لمنع الزحام والتجمعات فى محال البقالة والأسواق لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا بين المواطنين، خاصة وأن أهم المحاذير بشأن تفشي الفيروس تجنب التجمعات فى الأماكن العامة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الوزارة سبق وأن أعلنت مرارا وتكرارا أن المخزون الاستراتيجى أمن ولا داعى للتكالب على السلع لمنع التزاحم وفى نفس الوقت لمنع رفع الأسعار من قبل بعض التجار محتكري السلع، وهناك حملات لمواجهة هذه الظاهرة، ويجب تدشين عدد من حملات التوعية من قبل الوزارة، وإلقاء مزيد من الضوء من قبل وسائل الإعلام المختلفة لطمأنة المواطنين وعدم تركهم عرضة لبعض الأخبار الكاذبة التى يطلقها البعض مستغلين الأحداث الجارية.

وطالب عضو البرلمان، تشديد الرقابة خلال الفترة الجارية وعلى مدار الأيام المقبلة، لمنع احتكار السلع، أو رفع الأسعار، بالتزامن مع كل موسم نشهد ارتفاع غير مبرر فى الأسعار مما يتطلب آليات للتعامل مع هذا الأمر، على أن توفير السلع من خلال زيادة منافذ الوزارة لتلبية احتياجات المواطنين وفى نفس الوقت يجب على المواطنين عدم التكالب على السلع لمساندة الحكومة فى الإجراءات التى تتخذها على أرض الواقع.

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الجدير بالذكر أن الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، قال إنه تم العرض على رئيس الوزراء وتم الاتفاق على أن يبدأ معرض أهلا رمضان في 10 ابريل حتى 10 مايو، أي أنه سيستمر شهرا ولكن بطريقة أخرى، وأن كل هدف المعرض أننا كمجموعات مشاركة في إنتاج السلع الغذائية سواء مصانع أو تجار أو تجار نصف جملة، وسواء سلاسل توزيع أو محلات، أن نتكاتف من أجل عرض سلع جيدة بأسعار مخفضة بمناسبة حلول شهر رمضان.