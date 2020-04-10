للوقاية من "كورونا".. إزالة 4 أسواق في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اتساقا مع خطة الدولة والإجراات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد. وشنت شرطة المرافق تنسيقا مع مسؤولي الأحياء حملة مكبرة، استهدفت الأسواق؛ للحد من التجمعات حفاظا على سلامة المواطنين. أمس، تمكنت ضباط المرتفق من إزالة سوقين، واليوم الجمعة، أزال مسؤولو حي الشمال سوق شارع الصفطاوي بالبراجيل، وسوق جمال عبد الناصر بعزبة المطار. وجرى تعيين الخدمات اللازمة لمنع عودة البائعين مجددا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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