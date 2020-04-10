​المطار يستقبل 17 طن مستلزمات طبية من الصين لصالح وزارة الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وصلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، شحنة مستلزمات طبية لصالح إحدى الشركات الخاصة التي تعاقدت عليها من الصين، لصالح وزارة الصحة والسكان، في إطار مبادرة المساهمة في توفير مستلزمات طبية لدعم خطة الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وقالت مصادر بالمطار، إن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، أمر بتشكيل لجنة جمركية برئاسة عزة حسين مدير عام الوارد، لسرعة إنهاء إجراءات مشمول شحنة أكثر من 17 طن مستلزمات طبية، قادمة من الصين لصالح وزارة الصحة المصرية، وتم إنهاء إجراءات وصول الشحنة من منفذ 35 بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي.

​