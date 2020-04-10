بوتين وترامب يبحثان هاتفيا سبل مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

بحث الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي، التدابير المتخذة في بلديهما بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا، كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك والتعاون في مجال الفضاء.

وجاء في بيان الكرملين، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية "تم بحث المسائل المتعلقة بوباء كورونا. وقام فلاديمير بوتين ودونالد ترامب باستعراض التدابير المتخذة في روسيا والولايات المتحدة، من أجل مكافحة انتشار الفيروس".

وأضاف البيان: "تم التطرق إلى جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك والتعاون في مجال الفضاء".

وفي سياق متصل كان الكرملين، قد أشار في بيان إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي، دونالد ترامب، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، "ناقشوا الوضع في أسواق النفط، خلال محادثة هاتفية، وأخذوا في الاعتبار الاجتماع الوزاري غير العادي لدول "أوبك+"، واجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين المقبلة".