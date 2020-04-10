حصاد 6800 فدان قمح بمركز بلاط بالوادى الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:
تابع المهندس إسماعيل عبدالبديع رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، أعمال حصاد محصول القمح على مستوى المراكز والقرى، والذي بدأ بمركز بلاط والقرى التابعة له بإجمالي 6800 فدان منزرعة بعدة أصناف من القمح.
وأكد المهندس بخيت عبدالسلام، مدير الاإدارة الزراعية ببلاط، أنه جرى المرور على زراعات القمح لمتابعة حصاد المحصول، وتبين من المتابعة الأولية أن الإنتاجية مبشرة.
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