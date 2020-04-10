الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من تمكّن الإرهابيّين من الإستفادة من فيروس "كورونا" وإستخدامه كسلاحٍ بيولوجي

وكالات – حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش من أخطار تمكن الإرهابيين من الإستفادة من وباء كوفيد 19 المتفشي حاليا والعمل على إستخدام الفيروسات كسلاح بيولوجي.

وأشار المسؤول الأممي في تصريحات له بثت عبر الفيديو أمس، الخميس 9 أفريل 2020، إلى أن نقاط الضعف وسوء التجهيز الذي ظهر حاليا مع إنتشار الوباء، يعطي فكرة عما سيكون عليه الوضع في حال حدث هجوم بيولوجي.

ويرى غوتيريش أن حالة التخبط وعدم اليقين التي يعيشها العالم حاليا تجعل آثار أي هجوم بيولوجي أكثر خطورة.

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ومضى قائلاً "قد تتمكن الجماعات غير الحكومية من الحصول على الفيروسات وإجتياح بلدان ومجموعات بكاملها في العالم أجمع".

هذا ويعتبر الهجوم البيولوجي واحدا من التهديدات الكبرى للأمن والاستقرار العالميين، فـ"هذا يعني أيضا إمكانية أن تستفيد الجماعات الإرهابية من الأزمة الحالية وإنشغال الحكومات لشن هجوم في أي مكان"، وفق كلامه.

ودعا غوتيريش دول العالم إلى التضامن والعمل معا لمحاربة كوفيد 19.