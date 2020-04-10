رئيس الجمعيّة التونسيّة للبنوك والمؤسّسات الماليّة لـ"آخر خبر أونلاين": لهذه الأسباب تمّ إقتطاع أقساط القروض وهذا موعد إسترجاعها لأصحابها

أكد رئيس الجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، أحمد كرم لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم، الجمعة 10 أفريل 2020، أنّ إستخلاص البنوك للأقساط المستوجبة على حرفائها خلال شهر مارس يعود لسبب أن القرار الرسمي الذي تعمل وفقه البنوك وتغير من نظمها الإعلامية وتنظم عملها حتى تستطيع تطبيق ما جاء به القرار، جاء في منشور من البنك المركزي يوم 25 مارس الماضي عندما حل أجل الأقساط وتم إستخلاصها.

وأشار إلى أنّ المنشور الذي أتى به البنك المركزي التونسي كان واضحا ويقول إنّ الأقساط أصلا وفائدة التي يحلّ أجلها من 1 مارس إلى غاية 30 سبتمير لا يتم إستخلاصها من قبل البنوك وسيتم جدولتها في ما بعد.

وقال إنّه تم منذ بداية هذا الأسبوع إسترجاع كل الأقساط المستخلصة لأصحابها على غرار بنك الأمان وستقوم كل البنوك تباعا بذلك غير أن الأمور مرتبطة مثلما أسلفنا الذكر بإجراءات إعلامية لا غير .