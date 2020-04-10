أجري الرئيس الفرنسي زياره مفاجئه إلي مركز دكتور ديديه راؤول الباحث الفرنسي، والذي طالب باستخدام علاج الكلوركين لمساعده مرضي كورونا بالتعافي، وذلك لتشجيعه وتشجيع العاملتين معه. ثم دار حديث مع هؤلاء الباحثين والذي يتراوح أعمارهم من24الي 36عاما هؤلاء الشباب طلاب من المغرب و الجزائر و تونس و لبنان والسنغال وبوركينا فاسو. طلاب من المغرب و الجزائر و تونس و لبنان والسنغال وبوركينا فاسو. ذكاء هؤلاء الشباب جعل الرئيس ماكرون ينحني تواضعا لالتقاط صورة الى جانبهم، و يتبادل الحديث الودي معهم و يسألهم عن أعمارهم و بلدانهم و دراساتهم عن قرب دون حراس و لا بروتوكول و لا رسميات جلهم باعت عائلاتهم الغالي و النفيس لإرسالهم إلى فرنسا، وقد قادهم حظهم السعيد للدراسة على يد طبيب بعثر أوراق كبريات شركات الأدوية و مافيا اللقاحات في العالم هو البروفيسور ديديي راؤول ابن مدينه مرسيليا. عن أعمارهم و بلدانهم و دراساتهم عن قرب دون حراس و لا بروتوكول و لا رسميات جلهم باعت عائلاتهم الغالي و النفيس لإرسالهم إلى فرنسا، وقد قادهم حظهم السعيد للدراسة على يد طبيب بعثر أوراق كبريات شركات الأدوية و مافيا اللقاحات في العالم هو البروفيسور ديديي راؤول ابن مدينه مرسيليا.

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