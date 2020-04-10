حاكم نيويورك : أول تراجع لعدد المصابين بكورونا في العناية المركزة

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، عن تراجع عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال كومو في موجز صحفي اليوم الجمعة، إن عدد المرضىفي وحدات العناية المركزة بمستشفيات الولاية تقلص بحلول الخميس، بواقع 17 حالة من مستوى يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض هو الأول "منذ انطلقنا في هذه الرحلة".
وأشار إلى تسجيل 777 وفاة جديدة يوم الخميس، مقابل 799 حالة وفات تم تسجيلها الأربعاء، لكن عدد المرضى الذين دخلوا المستشفيات ازداد بواقع 290 حالة الخميس، مقابل 200 الأربعاء.
وتبقى ولاية نيويورك بؤرة لوباء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حيث تجاوزت حصيلة الوفيات 17 ألف حالة.
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