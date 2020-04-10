الجيش الروسي يتسلم الرادارات الطائرة المطورة

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن عملية تزويد الجيش الروسي بطائرات مطورة للإنذار الراداري المبكر (الرادارات الطائرة) من طراز " آ-100 " (بريمير) ستبدأ بحلول عام 202، وفقًا لروسيا اليوم.

وسيسمح الرادار الطائر المطور بزيادة فعالية توجيه المقاتلات والطائرات الضاربة الروسية إلى الأهداف البرية والبحرية.

وقالت الوكالة إن طائرة "

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آ-100" تخضع حاليا لاختبارات حسب الجدول الزمني المقرر.

يذكر أن الرادار الطائر المطور الروسي تم تصميمه على أساس طائرة "إل-76 إم دي – 90 آ". وتزودت الطائرة الجديدة برادار فريد من نوعه وأجهزة لاسلكية تقنية حديثة.

فيما تعد غالبية مواصفات الطائرة سرية إلى حد الآن. لكن الخبراء يقولون إن الرادار الطائر الروسي يتفوق على مثيلاته الروسية والأجنبية، بما فيها الرادار الطائر الأمريكي من طرازE-3 .

وأعادت الوكالة إلى الأذهان أن طائرة " آ-100" الروسية للإنذار الراداري المبكر قامت بأول تحليق اختباري في نوفمبر عام 2017 من مطار مصنع "بيرييف" في مدينة تاغانروغ بجنوب روسيا حيث تم اختبار عمل كل أجهزة الطائرة.