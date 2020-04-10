رئيس وزراء بريطانيا يتمكن من المشي لمسافات قصيرة

كشف مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الجمعة إنه تمكن من المشي لمسافات قصيرة في إطار الرعاية التي يتلقاها لتساعده على التعافي من إصابته بفيروس كورونا المستجد وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. لما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. وقال متحدث باسم الحكومة إن جونسون خرج من وحدة العناية الفائقة يوم الخميس بعدما قضى فيها Advertisements ثلاثة أيام وإنه يتعافى الآن في غرفة بالمستشفى. ثلاثة أيام وإنه يتعافى الآن في غرفة بالمستشفى. وتابع قائلا تمكن رئيس الوزراء من المشي لمسافات قصيرة خلال فترات استراحته في إطار الرعاية التي يتلقاها. وأضاف تحدث (جونسون) مع أطبائه ووجه الشكر للفريق الطبي بالكامل على العناية المذهلة التي تلقاها.

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