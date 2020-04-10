رئيس الوزراء السوداني يلتقي رئيس هيئة الأركان الإثيوبي

التقى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اليوم، الوفد العسكري الإثيوبي برئاسة رئيس هيئة الأركان الإثيوبي الفريق أول ركن آدم محمد الذي يزور الخرطوم حاليا. الفريق أول ركن آدم محمد الذي يزور الخرطوم حاليا. وبحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومسألة الحدود بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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