أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأضاف في مؤتمر صحفي إن فرق التقصي أجرت اليوم ما يزيد عن 1500 فحص في المملكة وكانت سليمة.
وقال إن التزام المواطنين بحظر التجوال "كان جيدا"، مشيرا إلى أن "الزيادة في الالتزام ستسرع بعودتنا إلى حياتنا الطبيعية".
كما أعلن جابر شفاء 9 حالات جديدة 3 منها في مستشفى الملك المؤسس، و6 منها في مستشفى الأميرحمزة.
من جهته، أكد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة ضرورة الالتزام خلال الأيام المقبلة، لأنها "حاسمة جدا في معركتنا مع هذا الوباء، ونجاحنا يعتمد بشكل رئيس على الالتزام".
وتابع العضايلة أن هناك عددا محدودا من المخالفات وحالات خرق الحظر الشامل، تم التعامل معها من خلال القوات المسلحة والأمن العام.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا.. والأيام الـ5 القادمة حاسمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.