100 ألف وفاة بكورونا في العالم.. والإصابات تتخطى 1.6 مليون

ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد إلى 100 ألف في أنحاء العالم، اليوم الجمعة، بينما تجاوز عدد المصابين 1.6 مليون، بحسب إحصاء قالت وكالة "رويترز" للأنباء إنها أجرته.

وسجلت أول وفاة بالفيروس في مدينة ووهان بوسط الصين في التاسع من يناير الماضي. واستغرق الأمر 83 يوما لوصول عدد الوفيات إلى 50 ألف حالة ثم ثمانية أيام أخرى فقط لمضاعفة العدد إلى 100 ألف.

وتسارع عدد الوفيات بمعدل يومي تراوح بين ست بالمئة وعشرة بالمئة خلال الأيام السبعة الماضية وتم تسجيل حوالي 7300 وفاة عالميا بالفيروس أمس الخميس.

وأصبحت الولايات المتحدة أكثر الدول المتضررة من حيث عدد الإصابات وثاني أكبر دولة من حيث عدد الوفيات بالمرض. فيما تحتل إيطاليا المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات.

كما تأتي إسبانيا وفرنسا وبريطانيا في طليعة الدولة المتضررة من حيث أعداد الوفيات والإصابات.

وظهر الوباء لأول مرة نهاية السنة الماضية في مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبي في الصين. لكن الصين تمكنت من احتوائه بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها.