حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من رفع متسرع لإجراءات العزل المتخذة للحد من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال إنّ هذا الأمر قد يتسبب في عودة "قاتلة" للفيروس.

وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس "كما الجميع، منظمة الصحة العالمية ترغب في رؤية رفع القيود. في الوقت نفسه، إنّ التسرع في رفع القيود قد يؤدي إلى عودة قاتلة" للوباء.

وأوضح أنّ "تراجع (الإصابات بالوباء) قد يكون بمثل خطورة تفشيه في حال لم يتم التعامل معه على نحو سليم".

وتتشاور المنظمة مع الدول المعنية لصوغ استراتيجية لرفع الإجراءات تدريجاً وبطريقة آمنة. ويتوجب توافر ستة شروط لإتمام ذلك: السيطرة على انتقال عدوى الفيروس، تأمين الصحة العامة والرعاية، تقليل المخاطر في البيئات المعرضة على غرار المرافق الصحية للمصابين بأمراض مزمنة ودور المسنين، اتخاذ تدابير وقاية في العمل والمدارس وغيرها من الأماكن المرتادة، رصد مخاطر الإصابات الآتية من الخارج، وأخيراً جعل الناس مسؤولين.

وشدد تيدروس على أنّ "لكل فرد دوراً يلعبه لهزم الوباء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة العالمية" تخشى عودة قاتلة لوباء كورونا إذا رُفع العزل بسرعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.